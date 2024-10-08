Бауржан Аленов прокомментировал повышение

Экс-начальник Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов прокомментировал новое назначение, сообщает Zakon.kz.

8 октября на своей странице в Instagram он написал, что назначение на новую должность – это огромная честь.

"Обещаю соответствовать требованиям и добросовестно выполнять возложенные на меня обязательства и задачи. Хочу выразить огромную благодарность жителям Алматинской области, которым мне посчастливилось служить, и своим коллегам, с которыми я работал плечом к плечу более двух лет", – пишет Аленов.

В завершение он пожелал всем здоровья, благополучия и процветания нашей стране.

Президент Касым-Жомарт Токаев 7 октября 2024 года назначил Бауржана Аленова первым заместителем министра внутренних дел Казахстана. Ранее он возглавлял Департамент полиции Алматинской области.