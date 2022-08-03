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Рыбакина проиграла два матча за день после триумфа на Уимблдоне

Рыбакина в США Фото: Instagram/lenarybakina
Ранее Рыбакина проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе в одиночном разряде: она уступила в трех сетах российской теннисистке Дарье Касаткиной, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела второе подряд поражение на турнире в Сан-Хосе (США) — теперь в парном разряде, сообщает Sports.kz.

В 1/8 финала Елена Рыбакина (120-е место в рейтинге WTA в парном разряде) в дуэте с россиянкой Аминой Аншбой (66-е) встречались с американкой Дезире Кравчик (10-е) и нидерландкой Деми Схюрс (18-е) и проиграли им в двух сетах — 2:6, 2:6.

Для Елены Рыбакиной это было первое выступление после ее победы на Уимблдоне в июле.

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