Китай приостановил поставки песка на Тайвань

Решение о приостановке поставки песка было принято после прибытия на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Zakon.kz.

Министерство коммерции КНР сообщило о прекращении поставок природного песка на Тайвань, сообщает ТАСС.

Согласно соответствующим нормативным актам, принято решение о временном прекращении экспорта природного песка на Тайвань. Соответствующая мера вступает в силу с 3 августа, – сообщили в министерстве.

2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Администрация США заверила Пекин в неотступности от политики «‎одного Китая», но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.

КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, Тайвань – неотъемлемая часть территории Китая, и вопрос территориальной целостности является «‎красной линией».