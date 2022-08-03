За полетом Пелоси на Тайвань следило рекордное число людей

2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках турне по Азии. Ее визит состоялся, несмотря на неоднократные предупреждения Китая, сообщает Zakon.kz.

Около 2,92 млн людей со всего мира следили за полетом самолета спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Газета.ru.

По данным сервиса Flightradar24, Boeing C-40C с позывным SPAR19 вылетел 2 августа из Куала-Лумпур и уже с этого момента стал самым отслеживаемым рейсом на Flightradar24 среди активных рейсов.

К моменту приземления в аэропорту Тайбэя за самолетом Пелоси следили более 708 000 человек по всему миру, что сделало его самым отслеживаемым полетом в реальном времени в истории Flightradar24.

2 августа спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань в рамках турне по Азии. Ее визит состоялся, несмотря на то, что власти Китая неоднократно предупреждали США, что прибытие спикера на остров не останется без последствий и Пекин примет жесткие меры в ответ.