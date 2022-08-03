Двух угонщиков задержали в Алматы

В Алматы полицейские задержали двух угонщиков. Сейчас их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям по городу, сообщает Zakon.kz.

На счету 32-летнего уроженца Туркестанской области и его подельника, 1982 года рождения, четыре факта кражи автомашин, которые на данный момент установили оперативники.

Злоумышленниками были угнаны в Медеуском районе четыре автомашины. Три автомашины уже найдены и приобщены к материалам уголовного дела, как вещественные доказательства. Четвертая автомашина Toyota Vista пока не найдена. Начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Также была изъята видеозапись, где один из задержанных сдает аккумулятор с угнанной машины в пункт приема металла.