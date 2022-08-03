Часть дорог в Алматы будет перекрыта 7 августа

7 августа в Алматы пройдет велогонка. В связи с этим с 5:00 до 13:00 будет частично ограничено дорожное движение, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, соревнование Visa Tour of World Class Almaty начнется в 8:00 со старта детской дистанции в 14 км. Всего велогонка соберет порядка 1000 участников.

Участники дистанций 32 и 52 км проедут по красивому маршруту от ТРЦ Mega Almaty по Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД), проедут ледовый комплекс «Halyk Арена» и развернутся по развязке на проспекте Рыскулова.

Кроме того, атлеты на дистанции 32 км проедут по проспекту аль-Фараби и завернут на финиш к ТРЦ Mega Almaty, а участники дистанции 52 км продолжает дальше по улице Саина до Рыскулова. Развернувшись, велосипедисты вернутся до улицы Розыбакиева, где завернут на финиш.

Движение для автотранспорта будет ограничено на следующих улицах:

ул. Розыбакиева (восточная и западная ст.) – от ул. Левитана до пр. аль-Фараби с 05:00 до 13:00;

пр. аль-Фараби (южная сторона) – от ул. Розыбакиева до пр. Назарбаева с 08:00 до 09:30;

пр. аль-Фараби (северная сторона) – от пр. Назарбаева до ул. Розыбакиева с 08:10 до 11:20

ВОАД (восточная сторона) с 09:15 до 09:50;

ВОАД (западная сторона) с 09:30 до 10:40;

ул. Саина (восточная сторона) – от ул. Розыбакиева до пр. Рыскулова с 10:30 до 11:40;

ул. Саина (западная сторона) – от пр. Рыскулова до ул. Розыбакиева с 10:50 до 12:00.

Движение автотранспорта будет полностью восстановлено после прохождения дистанции последним участником до 13.00 часов, – говорится в сообщении.