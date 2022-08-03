Алматинцам обещали помочь получить права
Фото: polisia.kz
24-летняя жительницу Алматы задержали полицейские. Как сообщили в городском департаменте полиции, алматинка обещала помощь в получении водительских прав, передает Zakon.kz.
Как выяснили сотрудники полиции, гражданка Г. 1998 г. р. обманным путем выманивала у потерпевших деньги, обещая помочь с оформлением документов.
Отдавая крупные суммы, потерпевшие даже и не предполагали, что это обман. На данный момент в нашем подразделении зарегистрировано три аналогичных факта. Проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. УК РК.Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр
По его словам, подозреваемая находится в изоляторе временного содержания.
Следствием устанавливается причастность девушки к совершению других преступлений.Улан Абулхайыр
Во избежание подобных ситуаций полицейские мегаполиса рекомендуют гражданам быть внимательными и не доверять незнакомым людям, обещающим сомнительные услуги за вознаграждение.
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