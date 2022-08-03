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Срок уплаты ИПН для лиц частной практики истекает 5 августа

срок уплаты ИПН для лиц частной практики истекает 5 августа Фото: freepik
5 августа 2022 года истекает срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в июле 2022 года, сообщает Zakon.kz.

К таким доходам относятся:

  • доход частного нотариуса;

  • доход частного судебного исполнителя;

  • доход адвоката;

  • доход профессионального медиатора.

Доходом лиц, занимающихся частной практикой, являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов, нотариальной, адвокатской деятельности, деятельности профессионального медиатора, включая соответственно оплату за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий, а также полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.

Сумма индивидуального подоходного налога по доходам лиц, занимающихся частной практикой, исчисляется по доходам, полученным за месяц, по итогам каждого месяца путем применения ставки в размере 10% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты других налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.

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