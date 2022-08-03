Казахстан вошел в Топ-30 развитых стран мира по спорту

Опубликован свежий мировой рейтинг стран в элитном спорте – World Ranking of Countries in Elite Sport (WRCES). Казахстан после ярких побед Елены Рыбакиной, паралимпийцев и Норы Джеруто поднялся на 2 пункта и занял 28 место, передает Zakon.kz.

Авторы рейтинга учитывают результаты выступления на соревнованиях по в более чем 100 видах спорта – то есть во всех, признанных Глобальной ассоциацией международных спортивных федераций (GAISF), а также других видах спорта, еще не признанных, но имеющих значительную популярность в мировых СМИ и универсальность. При начислении баллов учитываются выступления стран на всех крупных международных соревнованиях, таких как чемпионат мира по футболу, турниры Большого шлема по теннису и чемпионат мира по регби, успех на которых не фиксируется в обычной таблице потенциальных олимпийских медалей.

Расчетная модель начисляет каждой стране ее долю очков хотя бы в одном виде спорта и, следовательно, ее мировой рейтинг на основе общего количества очков, которые эта страна набрала бы во всех видах спорта. Также учитывается коэффициент универсальности и популярности для каждого вида спорта.

За семь месяцев 2022 года рейтинг завершили 12 видов спорта (водные виды спорта, биатлон, бобслей, керлинг, драгонбот, фехтование, айсшток, санный спорт, все виды паралимпийского спорта, лыжные виды спорта, лыжный альпинизм и стронгмен). США, Китай и Италия лидируют в предварительном рейтинге WRCES 2022 года. США, получив 209167 очков, сохранили первое место с момента последнего обновления в мае 2022 года. Благодаря хорошим результатам на чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года Китай и Италия переместились соответственно на 9 и 11 позиций, заняв 2-е и 3-е места, набрав 111738 и 105009 баллов соответственно.

Казахстан в обновленном рейтинге элитного спорта занял 28 место, поднявшись по сравнению с прошлогодним рейтингом на 2 позиции, набрав 24620 баллов. Соседями нашей страны по рейтингу являются Финляндия (27 место) и Дания (29 место).

Среди стран бывшего СССР Казахстан (28 место) оказался на 4-й позиции после России (15 место), Украины (18 место) и Латвии (20 место).

Рейтинг WRCES

1.США 2.Китай 3.Италия (…) 15.Россия(…) 18.Украина(…) 20. Латвия(…) 28.Казахстан(…) 32.Беларусь(…) 35.Эстония(…) 43.Литва(…) 47.Грузия(…) 60.Кыргызстан(…) 65.Молдова 66.Узбекистан(…) 85.Армения(…) 92.Азербайджан(…) 112.Туркменистан(…) 116.Таджикистан.

Авторы рейтинга считают его наиболее точным для оценки результатов стран в спорте, поскольку оно вознаграждает страны, добившиеся успеха в очень популярных и универсальных видах спорта, которые не предлагают много медалей, и соответствующим образом масштабирует случаи, когда одна страна выигрывает несколько медалей в не самых популярных видах спорта.

В сентябре 2018 года WRCES был представлен на первом Африканском форуме Ассоциации центров спортивных достижений (ASPC), который проходил в Дурбане (Южная Африка). ASPC, в состав которого входят Университет Лафборо, Спорт Соединенного Королевства (Великобритания), INSEP (Французский центр спортивного мастерства), ФК «Барселона» и Олимпийский комитет США (USOC), является международным органом, миссия которого заключается в «предоставлении возможности, которые улучшают подготовку к спорту высших достижений во всем мире». ASPC в настоящее время изучает вопрос о том, будет ли официально санкционировать этот рейтинг.

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