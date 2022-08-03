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Что известно о встрече по рассмотрению трудового спора на ТОО «Tranco Zhezkazgan»

собрание трудовой спор Фото: ТОО «Корпорация Казахмыс»
Андрей Гайдин, первый заместитель председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс», рассказал о рабочей встрече по рассмотрению трудового спора на ТОО «Tranco Zhezkazgan» (Транко Жезказган).

Стоит отметить, что трудовой спор между работниками и работодателем Жезказганского филиала ТОО «Tranco Zhezkazgan» (Транко Жезказган) был урегулирован в ходе рабочей встречи 1 августа 2022 года, и сторонами было принято решение о создании рабочей группы, которая рассмотрит проблемные вопросы предприятия, которые были отражены в требованиях работников.

2 августа состоялось рабочее собрание представителей трудовых коллективов корпорации «Казахмыс», ТОО «Казахмыс Смэлтинг» и аутсорсинговых компаний во главе с первым заместителем председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Андреем Гайдиным, на котором был предложен план действий по определению единого подхода в реализации социального пакета для работников.

Ранее, в начале 2022 года, уже было произведено повышение оплаты труда всем работникам в среднем более чем на 30 процентов. При этом рост зарплаты значительно превышал официальный уровень инфляции и рост потребительской корзины. Причем была договоренность, что уровень инфляции будет постоянно отслеживаться, и в случае превышения расчетного уровня вопрос индексации заработной платы будет рассмотрен. В связи с тем, что согласно мониторингу данного превышения не наблюдается, о повышении уровня зарплаты говорить преждевременно.Андрей Гайдин, первый зампредседателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс»

В то же время в ходе обсуждения принято решение, начиная уже с текущего месяца, осуществить возмещение затрат на питание для категорий персонала ТОО «Tranco Zhezkazgan», у которых имеются специфичные условия труда, а именно, необходимость нахождения на рабочем месте без отрыва от производственного процесса, удаленность рабочего места от основного места работы, наличие разъездного характера работы и отсутствие возможности альтернативного варианта по организации питания в столовых.

Кроме того, проработан общий План действий по разработке и утверждению Единого стандарта (регламента) по льготам и компенсациям, который будет предполагать возмещение затрат на питание, определение количества и категории персонала, подпадающих под условия возмещения затрат, а также расчет дополнительного бюджета по отдельным предприятиям группы «Казахмыс» и другим аутсорсинговым компаниям.

Данная работа будет проведена в течение ближайших месяцев, и по ее итогам трудовые коллективы будут проинформированы. Достигнута договоренность о регулярных встречах рабочей группы по информированию о принятых мерах. Андрей Гайдин

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