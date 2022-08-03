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Дожди с грозами – прогноз погоды в Казахстане на 3 дня

прогноз погоды в Казахстане на 3 дня Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4-6 августа 2022 года. Дожди с грозами ожидаются в южной половине Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие сутки жителей северных регионов ждет преимущественно сухая и солнечная погода, при этом в ночные часы будет довольно прохладно.

Атмосферные фронтальные разделы, постепенно смещаясь в южном направлении, способствуют сохранению осадков в центре, на востоке и в южной половине страны. Приближаясь к горным районам, фронты начнут еще больше обостряться, что обусловит в этих районах выпадение сильных дождей. Прогремят грозы, возможно выпадение града, шквалистый ветер. РГП «Казгидромет»

Основной фон температуры воздуха:

  • днем на западе составит +28...+34°С;

  • на юго-западе +30...+38°С;

  • на северо-западе +25...+33°С;

  • на севере, востоке +22...+28;

  • в центре +20...+25;

  • на юге, юго-востоке страны в пределах +28...+35°С, ближе к горам около +22°С.

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