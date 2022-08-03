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Законодательство РК

Что будет с ценами на дизтопливо в Казахстане

бензин, Акчулаков Фото: pixabay
Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК сообщил о планах ввести дифференцированный тариф на дизельное топливо в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков напомнил, что главой государства поставлена задача по недопущению дефицита дизтоплива путем выработки дифференцированных цен для транзитного транспорта и по периметру границы.

В настоящее время министерством разработан проект приказа, предусматривающий дифференцированные цены на дизтопливо. Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта. Работа в данном направлении будет продолжена с заинтересованными госорганами и сторонами. Министр энергетики Болат Акчулаков

Мотивируя необходимость введения данной нормы, министр привел данные Пограничной службы в РК, согласно которым в Республику Казахстан в день заезжает порядка 4,5 тысячи единиц грузового транспорта, из которых порядка 70% — это иностранный транспорт. В итоге низкие цены на АЗР РК приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн.

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