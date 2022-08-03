Из-за сбоя в серверном центре АО «НИТ» временно приостановлен прием клиентов в ЦОНах и спецЦОНах
Пресс-служба: НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан»
Из-за сбоя в серверном центре АО «НИТ» временно приостановлен прием клиентов в ЦОНах и спецЦОНах Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 3 августа, из-за сбоя в серверном центре АО «НИТ» зафиксирована некорректная работа следующих информационных систем: ИС Egov.kz, SB.egov.kz, порталы открытого правительства, мобильное правительство, ГБД ФЛ, ГБД ЕЛ, ПШЭП, ВШЭП.Пресс-служба НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан»
Данные системы, как отмечено в сообщении, влияют на работу ЦОНов и спецЦОНов, поэтому прием клиентов в отделениях госкорпорации временно недоступен.
Приносим клиентам извинения за временные неудобства. О восстановлении работоспособности мы сообщим дополнительно.Пресс-служба НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан»
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