Из-за сбоя в серверном центре АО «НИТ» временно приостановлен прием клиентов в ЦОНах и спецЦОНах

Пресс-служба: НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан»

Из-за сбоя в серверном центре АО «НИТ» временно приостановлен прием клиентов в ЦОНах и спецЦОНах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 3 августа, из-за сбоя в серверном центре АО «НИТ» зафиксирована некорректная работа следующих информационных систем: ИС Egov.kz, SB.egov.kz, порталы открытого правительства, мобильное правительство, ГБД ФЛ, ГБД ЕЛ, ПШЭП, ВШЭП. Пресс-служба НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан» Данные системы, как отмечено в сообщении, влияют на работу ЦОНов и спецЦОНов, поэтому прием клиентов в отделениях госкорпорации временно недоступен. Приносим клиентам извинения за временные неудобства. О восстановлении работоспособности мы сообщим дополнительно. Пресс-служба НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан» Читайте также Две новые функции появятся в WhatsApp Почему казахстанцы ведутся на уловки кибермошенников Halyk Bank первым среди казахстанских банков внедрил сервис по сдаче налоговых деклараций

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