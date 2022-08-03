Цены на нефть показывают стабильность на фоне мировых новостей

Цены на нефть в среду в целом не меняются за счет разнонаправленного действия ряда факторов. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Zakon.kz.

По состоянию на 11:57 по времени Нур-Султана цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,02%, до 100,52 доллара за баррель, а сентябрьских фьючерсов на WTI — на столь же символические 0,01%, до 94,41 доллара, — пишет 1prime.ru.

В среду утром цены на нефть не имели яркой динамики по нескольким причинам. Так, по статистике Американского института нефти (API), запасы этого сырья в США за неделю по 29 июля увеличились на 2,2 млн баррелей, хотя аналитики, наоборот, прогнозировали снижение на 0,4 млн.

Теперь инвесторы ожидают официальной статистики коммерческих запасов в США за прошлую неделю от минэнерго страны, которая будет опубликована вечером в среду. Аналитики при этом все еще ждут снижения запасов — на 0,6 млн баррелей.

Кроме того, трейдеры ожидают итогов заседания ОПЕК+. Альянс может обсудить сохранение текущего уровня или незначительное увеличение добычи.