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Минэнерго о строительстве АЭС в Казахстане: Технология не выбрана

Когда Казахстан определится с технологией по строительству АЭС, рассказали в Минэнерго Фото: unsplash
Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, определился ли Казахстан с технологией для строительства АЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков сообщил, что идет процесс выбора для дальнейшей оценки подходящих технологий.

Сейчас какую-то одну технологию еще не выбрали. Поездки в Турцию, во Францию, Южную Корею, в прошлом году рассматривали, ездили в ОАЭ. У нас в плане стоит посещение, в том числе, и венгерских объектов. Все станции, построенные по разным технологиям. Турция – это станция, построенная по российской технологии, «Росатома». По Франции – реакторы в 1400 Мегаватт. В Южной Корее тоже в пределах от 1200 до 1400 Мегаватт блоки установлены. Корейские подрядчики плюс строили станции на территории ОАЭ. Выбор пока еще не сделан. Необходимо рассмотреть все плюсы и минусы не только самих технологий, но и процессы реализации таких проектов АЭС.Министр энергетики РК Болат Акчулаков

По его словам, существует несколько вариантов: либо государство само строит, либо дает возможность построить тому, кто является лицензиаром технологий. Но потом он, соответственно, оперирует этими станциями.

Глава Минэнерго отметил, что параллельно рассматриваются вопросы безопасности, сейсмики и так далее.

Эти вопросы мы до сих пор продолжаем изучать. Даже несмотря на то, что мы на сегодня определились примерно с районом – территорией размещения – поселок Улкен. Работа ведется. Единственное, могу сказать, что до этого был шорт-лист из пяти технологий. Технологию США мы решили не рассматривать, потому что по этой технологии нет построенной станции, которая показала бы свою устойчивость и надежность. Технология не выбрана, то есть выбора пока нет.Болат Акчулаков

Министр предположил, что технологию, возможно, выберут в конце этого – начале следующего года.

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Акчулаков Болат МЭ РК Казахстан
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