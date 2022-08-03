Доллар немного подорожал на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,27 тенге, поднявшись на 0,62 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,90 тенге (+0,09).

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 70,50 тенге (+0,295).

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс в 487,02 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-480 тенге, евро – 485-490 тенге, рос. рубль – 7,3-7,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 3 августа.

Так, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,02%, до 100,52 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI понизились на 0,01%, до 94,41 доллара за баррель.