Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Доллар немного подорожал на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 476,27 тенге, поднявшись на 0,62 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,90 тенге (+0,09).

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 70,50 тенге (+0,295).

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс в 487,02 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476-480 тенге, евро – 485-490 тенге, рос. рубль – 7,3-7,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 3 августа.

Так, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,02%, до 100,52 доллара за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI понизились на 0,01%, до 94,41 доллара за баррель.

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
Алматы изъятие госнужды земли
Для каких госнужд изымается земля в историческом центре Алматы
Алматы дороги велогонка перекрытие
Часть дорог в Алматы будет перекрыта 7 августа
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
торги на бирже
Доллар подешевел на торгах
Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков
Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков
Китай Тайвань поставки песка
Китай приостановил поставки песка на Тайвань
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления