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Доллар еще немного подорожал на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 445,29 тенге, поднявшись на 0,26 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 61,97 тенге (+0,23).

Курс евро установлен Нацбанком в 486,44 тенге, рубля – 4,75 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444,5-447,5 тенге, евро – по 487,5-492 тенге, российские рубли – по 4,69-4,91 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 4 августа.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,46%, до 85,53 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь стали дороже на 0,52%, до 81,97 доллара за баррель.


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