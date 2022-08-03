Талгат Сатиев освобожден от должности председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает Zakon.kz.

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Сатиев Талгат Бактыярович освобожден от должности председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Пресс-служба премьер-министра РК

Талгат Сатиев родился 7 июня 1973 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум, Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева.

Трудовую деятельность начал в 1999 году ведущим специалистом Семипалатинской региональной инспекции геологии и недропользования государственного учреждения «Востказнедра» в Семее.

В разные годы работал главным специалистом-инспектором, начальником Семейской региональной инспекции геологии и недропользования государственного учреждения, заместителем руководителя, руководителем департамента по геологии «Востказнедра» Усть-Каменогорска.

В 2014 году назначен заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК, затем заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития, заместителем председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

С 2021 года по настоящее время Талгат Сатиев трудился в должности председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.