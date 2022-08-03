Восстановлена работа приложения eGov mobile и самого портала

Фото: Управление по связям с общественностью АО «НИТ»

Из-за сбоя с утра 3 августа оказались недоступны отдельные государственные базы и компоненты электронного правительства, передает Zakon.kz.

Сообщается, что восстановлена работа компонентов электронного правительства, в том числе портала eGov.kz, мобильного приложения eGov mobile и основных государственных баз данных (ГБД ФЛ, ЮЛ и др.).

Сотрудниками АО «НИТ» проведены все необходимые работы по восстановлению работоспособности компонентов электронного правительства и государственных баз данных. Вместе с тем, проводится анализ произошедших сбоев. Отмечу, что любой сбой в информационных системах электронного правительства фиксируется как инцидент информационной безопасности. По итогам всестороннего анализа будут предприняты меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. В свою очередь приносим извинения пользователям за временные неудобства, – рассказал председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

На данный момент специалисты АО «Национальные информационные технологии» работают над полным восстановлением работоспособности сервисов и в ближайшее время планируется завершение работ.