Жанболату Мамаю продлили срок ареста на месяц

О том, что лидеру незарегистрированной Демократической партии продлили срок ареста заявила его супруга и активистка Инга Иманбай, передает Zakon.kz.

Жанболату продлили срок заключения под стражей еще на месяц, до 12 сентября, – написала Иманбай в Facebook.

В конце февраля Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти жертв январских событий. После административного ареста он не вышел на свободу, так как стал подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса РК – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти.

В июне ему предъявили дополнительные обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации».