Анонс Чемпионата Англии 2022/23. Премьер-лига

В ночь с 5 на 6-е августа стартует новый сезон Английской Премьер-лиги. Чемпионат откроет лондонское дерби «Кристал Пэлас» – «Арсенал». Напомним, что действующим чемпионом является «Манчестер Сити», набравший в прошлом сезоне 93 очка в 38 турах, передает Zakon.kz.

К началу нового сезона коллектив «Ман сити» хорошо укрепил свою позицию, совершив главный трансфер лета – нападающий Эрлинг Холанд перешел в английский клуб. Однако первый матч в новом составе завершился проигрышем. 30 июля «Манчестер Сити» играл с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии. Матч начинался ровно, но счет был открыт на 21-й минуте. Трент получил пас от Салаха и закрутил в дальний угол. После рикошета от головы Аке мяч оказался в воротах Эдерсона. «Сити» начал более активно атаковать. До перерыва моменты были у Холанда, Мареза и Де Брюйне, но сравнять в первом тайме команде Пепа Гвардиолы не удалось. Во втором тайме игра продолжилась в том же русле, и команды забили еще два гола. Итоговый счет встречи – 3:1 в пользу «скаузеров».

Первая игра чемпионов планируется 7 августа против команды «Вест Хэм». Компания 1XBET считает фаворитом встречи «Сити» и предлагает на их победу 1.362 коэффициента, а на победу их противников – 9.7. Ничья оценивается в 5.55.

Ливерпуль, в свою очередь, закончил сезон на второй строчке. Многие помнят последний день Чемпионата Англии в прошлом году. «Ливерпуль» играл свой матч с «волками» и обязательно должен был его выиграть. Игра в Вулверхэмптоне закончилась со счетом 3:1. Требовалось, чтобы «Манчестер Сити» проиграл игру против «Астон Виллы». Матч начинался хорошо для «Ливерпуля», так как шейхи летели 0:2, но команда Стивена Джеррарда пропустила три гола и не дала «скаузерам» шансов стать чемпионами.

Новый сезон команда начинает в обновленном составе. Был потерян главный актив команды в лице Садио Мане, который перебрался в «Баварию Мюнхен». Но Юрген Клопп не унывает, ведь боссы «Ливерпуля» купили ему игрока. Молодой уругваец Давид Нуньез стал новой звездой команды. За него отдали немало денег – до 100 млн евро. Кстати, его приход ознаменован новой борьбой «Ливерпуля» и «Ман сити». Теперь будут сравнивать не только выступления команд, но и игру нападающих в отдельности. В этой битве у «красных» 1:0 против «голубых». Холанд ничем не отметился в Суперкубке, а Нуньез забил и забрал кубок.

Новый сезон «Ливерпуль» откроет матчем против команды «Фулхэм» 6 августа. Аналитики 1XBET предлагают 1.32 коэффициента на их победу, «Фулхэму» – 10.5, а ничья оценивается в 6.1.

На третьем месте прошлого сезона расположился лондонский «Челси». Клуб начинает свой сезон с новым владельцем и игроками. Казалось бы, все прекрасно, кризис прошлого года из-за санкций Абрамовича можно позабыть, но все гораздо сложнее. У «Челси» огромные проблемы в линии атаки. «Синие» не смогли подписать игроков, которых хотели. Либо нет подходящих игроков, либо в борьбу за футболистов нужного калибра включалась «Барселона», отбивающая игроков из-под носа. В итоге подписаны Кулибали и Стерлинг, которые немного добавляют вариативности составу. Предсезонные игры пусть и не показатель качества игры «Челси», но явно дают пищу для размышлений. В пяти матчах предсезонки у пенсионеров три победы и два поражения, при этом проиграли они как вечному сопернику в лице «Арсенала» (4:0), так и скромному клубу из МЛС Шарлотт (по пенальти). У «Челси» сейчас явно такой период, когда команда не знает, что хочет. Трансферное окно пока открыто и после первых матчей будет ясно, какого вектора в игре будут придерживаться. Начинают сезон 2022/23 лондонцы против коллектива Фрэнка Лэмпарда – «Эвертона», после чего встретятся с соседями из северного Лондона «Тоттенхэмом».

Коэффициент на победу в первой игре оценивается в 1.676, в то время как их противникам из «Эвертона» дают 5.6. Ничья – 4.14.

Список Топ-4 прошлого года закрывает «Тоттенхэм». Сезон 2022/23 ребята из северного Лондона начнут в обновленном составе, который выглядит явным претендентом на чемпионство. Антонио Конте запросил нужных ему игроков и будет наигрывать довольно интересный костяк команды. Ришарлисон, Бентанкур, Перишич, Бисума, Ленгле, Ромеро – это громкие покупки Тоттенхэма в это трансферное окно. Если забирать чемпионство, то именно сейчас. Ранее у северян имелась проблема с тем, что глубины состава не хватает для участия во многих турнирах. Получилось ли у Леви и Конте приобрести именно тех ребят, которые помогут «Тоттенхэму» продержаться на лидирующих позициях?

Первые матчи у «Тоттенхэма» крайне интересные.

Сначала разогревочный домашний матч против «Саутгемптона», после чего они отправятся на Фулхэм Роуд к своим соседям «Челси». Будет интересно понаблюдать, как начнет свой сезон «Тоттенхэм», ведь в прошлом сезоне он тоже начал бодро, а в итоге боролся всего лишь за попадание в Лигу чемпионов.

Главный спонсор спортивных эмоций оценивает победу хозяев с коэффициентом 1.402, а их соперников «Саутгемптон» – в 8.6. Ничья – 5.3.

Продолжает список фаворитов «Арсенал». «Канониры» начинают кампанию нового сезона с прекрасным молодым составом, замечательной предсезонной подготовкой и большими амбициями на предстоящий сезон. «Арсенал» пытается вернуться к статусу суперклуба АПЛ, который постоянно борется за чемпионство, но, к сожалению, пока довольствуется только тем, что не может попасть даже в четверку лучших команд лиги. Этот сезон обещает скрасить предыдущие, потому что провели неплохую трансферную кампанию, в целом изменили политику клуба на будущее. Из семи проведенных матчей на предсезонке «пушкари» смогли выиграть шесть и проиграть в одной встрече, при этом были в крах повержены грозные «Челси» (4:0) и «Севилья» (6:0). Новичок команды Габриель Жезус идеально вклинился в состав команды и уже успел забить голы. Сразу видно, что «Арсенал» дает молодому игроку прилив уверенности в себе и новые возможности на поле. Стоит отметить весь состав «канониров». Лондонцы не потеряли юное дарование Бакойо Сака, Смита-Роу, Рэмсдейла и дали больше свободы действий, наверное, главной звезде Мартину Эдегору. Если «Арсенал» в связи с возрастом и опытностью команды пока вряд ли будет претендовать на первое место, то на призовые места он явно может запрыгнуть.

Первая игра клуба состоится против «Кристал Пэлэс». Фаворитом является «Арсенал», на его победу коэффициент составляет 1.875, на победу «Кристал Пэлэса» – 4.48, а ничья оценивается в 3.84.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то клуб завершил выступление в прошлом сезоне на шестой позиции. «Дьяволы» считаются аутсайдерами в данном топе, потому что команду сильно штормит. Нельзя предугадать, поможет ли новый главный тренер Дэн Хааг вернуть команде чемпионский настрой. У «манкунианцев» множество проблем, начиная с неэффектной трансферной кампании и заканчивая Криштиану Роналду. Португалец не хочет играть за МЮ и намеревался летом покинуть клуб. К сожалению, «красные» не выступают в ЛЧ в этом сезоне, что явно не нравится обладателю пяти золотых мячей. Ни одна команда мира не смогла взять обязательства по данному игроку: у него раздутая зарплата, преклонный для футбола возраст и завышенные амбиции. Так как он остался в МЮ, руководство решило пойти ва-банк. Они создали специальный совет из бывших игроков и тренеров клуба, куда вошел сам Сэр Алекс Фергюсон. После этого Роналду сразу утихомирился и вышел на поле в товарищеском матче с «Райо Вальекано», который закончился результативной ничьей (1:1). Примечательно, что автором единственного гола за МЮ стал Амад Диалло, а португалец не показал ничего впечатляющего и был заменен после первого тайма. Самая главная новость лета, связанная с «манкунианцами», – переход Кристиана Эриксена. В новом сезоне датский полузащитник стал игроком «Манчестер Юнайтед» и уже успел сыграть матч. Напомним, что в прошлом году на Чемпионате Европы Эриксен чуть не покинул свет на поле. У него остановилось сердце и сейчас он играет с кардиостимулятором.

7 августа «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Брайтон энд Хав Альбиона». Аналитики компании 1XBET верят в победу первых и предлагают 1.63 коэффициента, а их соперников оценивают на 6. Ничья – 4.24.

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