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Здания пяти судов «заминировали» в Павлодарской области

рация Фото: Zakon.kz
Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в Павлодарский областной суд на электронную почту в 14:53, передает Zakon.kz.
На место происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Проведена эвакуация людей. На месте работает саперная группа, проводится осмотр здания.Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как уточняется, аналогичные сообщения поступили и в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области, суды Актогайского, Майского районов и района Аққулы.

Сообщается, что проводятся необходимые мероприятия.

Департамент полиции Павлодарской области напоминает, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным правонарушением и влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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Елена Беляева
Павлодарская область
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