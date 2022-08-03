Здания пяти судов «заминировали» в Павлодарской области

Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в Павлодарский областной суд на электронную почту в 14:53, передает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Проведена эвакуация людей. На месте работает саперная группа, проводится осмотр здания. Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как уточняется, аналогичные сообщения поступили и в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области, суды Актогайского, Майского районов и района Аққулы.

Сообщается, что проводятся необходимые мероприятия.