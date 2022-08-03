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Макинская птицефабрика занимает первое место в РК по объемам производства мяса птицы

птицефабрика Фото: УВП Акмолинской области
Крупнейшее предприятие находится в Акмолинской области. На сегодняшний день на территории предприятия идет строительство производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры, передает Zakon.kz.
Проект реализуется в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса» в целях исполнения поручения главы государства по развитию местного конкурентоспособного производства. Целью проекта является обеспечение электроснабжением и телефонизацией ТОО «Макинская птицефабрика», которое стало инвестиционным приоритетным проектом и включено в региональную Карту индустриализации Акмолинской области. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год, – рассказал руководитель управления Данияр Куанышбаев.

Как сообщает Управление энергетики и ЖКХ региона, на объекте завершены работы с покрытием мембранной пленкой прудов испарителей на бройлерных площадках. Завершены работы по устройству фундамента под технологическое здание, установлен металлический каркас. На иловых площадках выполнено устройство водонепроницаемой пленки.

предприятие

Фото: УВП Акмолинской области

Ведется монтаж сэндвич панелей технологического здания, отделочные работы в административном здании. Также были построены три кабельные линии протяженностью 29 600 м, воздушная линия ВЛ-10 кВ общей протяженностью 25 564 м, линия ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) протяженностью 18 тыс. м, смонтированы два силовых масленых трансформатора. Кроме этого, строительство здания ЗРУ-10кВ (закрытое распределительное устройство), совмещенное с ОПУ (общеподстанционный пункт управления), с установкой оборудования 10кВ. Приобретено и установлено оборудование для 110кВ открытого распределительного устройства. Установлена трансформаторная подстанция КТПН 1250 кВа на площадке Инкубатория. Произведено благоустройство территории подстанции.

По информации руководства птицефабрики, крупнейшее предприятие по выращиванию бройлеров в год производит 60 тыс. тонн мяса птицы в живом весе. Используется оборудование ведущих мировых производителей. Фабрика обеспечивает рабочими местами около 1,5 тыс. человек. Как отметило руководство, увеличение мощности за счет господдержки позволит существенно снизить долю импорта мяса птицы в РК.

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