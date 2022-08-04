Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Психолог назвала способ бездельничать с пользой для здоровья

безделье психолог Фото: pixabay
В первое время практика может вызвать тревогу, поскольку нарушает привычный ритм загруженной жизни без отдыха, сообщает Zakon.kz.

Регулярное безделье поможет снизить артериальное давление и улучшить концентрацию, уверена психолог и кандидат медицинских наук Франсин Тодер. Однако делать это нужно правильно, сообщает Lenta.ru.

Чтобы начать правильно бездельничать с пользой для здоровья, она советует выделить день, в который человека меньше всего будут отвлекать на работу или иные задачи.

В этот промежуток времени нужно постараться максимально удержаться от выполнения любых действий и больше концентрироваться на собственных ощущениях.

По словам психолога, мысли, которые приходят в голову в процессе бездействия, могут вдохновить на что-то новое, поэтому их необходимо осознавать и тщательно анализировать.

Возможно, вы первый раз в жизни начнете бродить, как четырехлетний ребенок, без каких-либо планов и просто интересуясь тем, что вы наблюдаете. И в голову начнет лезть всякое.Франсин Тодер

Такая практика имеет массу преимуществ и для физического здоровья, например, уверена Тодер, снизится артериальное давление, улучшится концентрация и ослабнет мышечное напряжение.

Если ничего не делать спокойно не получается, то психолог посоветовала прибегнуть к нескольким приемам. Во-первых, вспомнить, что любую паузу от дел можно прервать в любой момент, а во-вторых, освоить дыхательные практики, которые могут улучшить осознанность и преодолеть дискомфорт от безделья.

Читайте также

Оптимальный возраст для начала подготовки ребенка к школе назвала эксперт

Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков

Приметы на 2 августа: «Вот тебе, Илья, борода»

Данияр Кунафин
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Алматы изъятие госнужды земли
Для каких госнужд изымается земля в историческом центре Алматы
армия стратегия Казахстан
Служба в резерве и свое оружие: какие цели поставил Казахстан в военной сфере
Алматы дороги велогонка перекрытие
Часть дорог в Алматы будет перекрыта 7 августа
Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков
Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
аким
Стали известны детали гибели акима в Атырауской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления