Психолог назвала способ бездельничать с пользой для здоровья

В первое время практика может вызвать тревогу, поскольку нарушает привычный ритм загруженной жизни без отдыха, сообщает Zakon.kz.

Регулярное безделье поможет снизить артериальное давление и улучшить концентрацию, уверена психолог и кандидат медицинских наук Франсин Тодер. Однако делать это нужно правильно, сообщает Lenta.ru.

Чтобы начать правильно бездельничать с пользой для здоровья, она советует выделить день, в который человека меньше всего будут отвлекать на работу или иные задачи.

В этот промежуток времени нужно постараться максимально удержаться от выполнения любых действий и больше концентрироваться на собственных ощущениях.

По словам психолога, мысли, которые приходят в голову в процессе бездействия, могут вдохновить на что-то новое, поэтому их необходимо осознавать и тщательно анализировать.

Возможно, вы первый раз в жизни начнете бродить, как четырехлетний ребенок, без каких-либо планов и просто интересуясь тем, что вы наблюдаете. И в голову начнет лезть всякое. Франсин Тодер

Такая практика имеет массу преимуществ и для физического здоровья, например, уверена Тодер, снизится артериальное давление, улучшится концентрация и ослабнет мышечное напряжение.

Если ничего не делать спокойно не получается, то психолог посоветовала прибегнуть к нескольким приемам. Во-первых, вспомнить, что любую паузу от дел можно прервать в любой момент, а во-вторых, освоить дыхательные практики, которые могут улучшить осознанность и преодолеть дискомфорт от безделья.