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2792 казахстанца заболели COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан 3 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 3 августа в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших выявили в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее выявили 2661 заболевшего. За прошедшие сутки зарегистрировано 2792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 847,

  • в Алматы – 435,

  • в Шымкенте – 41,

  • в Акмолинской области – 123,

  • в Актюбинской области – 70,

  • в Алматинской области – 57,

  • в Жетысуской области – 122,

  • в Атырауской области – 63,

  • в ВКО – 36,

  • в Абайской области – 43,

  • в Жамбылской области – 59,

  • в ЗКО – 134,

  • в Карагандинской области – 361,

  • в Улытауской области – 62,

  • в Костанайской области – 87,

  • в Кызылординской области – 42,

  • в Мангистауской области – 41,

  • в Павлодарской области – 99,

  • в СКО – 53,

  • в Туркестанской области – 17.

Всего в стране подтверждено 1 360 068 случаев.

2067 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 876,

  • в Алматы – 640,

  • в Актюбинской области – 21,

  • в Алматинской области – 92,

  • в Жетысуской области – 127,

  • в Атырауской области – 8,

  • в ВКО – 20,

  • в Абайской области – 37,

  • в Жамбылской области – 17,

  • в ЗКО – 4,

  • в Карагандинской области – 130,

  • в Кызылординской области – 39,

  • в Мангистауской области – 29,

  • в Павлодарской области – 11,

  • в Туркестанской области – 16.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 318 177 человек.

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