2792 казахстанца заболели COVID-19 за сутки
Двумя сутками ранее выявили 2661 заболевшего. За прошедшие сутки зарегистрировано 2792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 847,
в Алматы – 435,
в Шымкенте – 41,
в Акмолинской области – 123,
в Актюбинской области – 70,
в Алматинской области – 57,
в Жетысуской области – 122,
в Атырауской области – 63,
в ВКО – 36,
в Абайской области – 43,
в Жамбылской области – 59,
в ЗКО – 134,
в Карагандинской области – 361,
в Улытауской области – 62,
в Костанайской области – 87,
в Кызылординской области – 42,
в Мангистауской области – 41,
в Павлодарской области – 99,
в СКО – 53,
в Туркестанской области – 17.
Всего в стране подтверждено 1 360 068 случаев.
2067 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 876,
в Алматы – 640,
в Актюбинской области – 21,
в Алматинской области – 92,
в Жетысуской области – 127,
в Атырауской области – 8,
в ВКО – 20,
в Абайской области – 37,
в Жамбылской области – 17,
в ЗКО – 4,
в Карагандинской области – 130,
в Кызылординской области – 39,
в Мангистауской области – 29,
в Павлодарской области – 11,
в Туркестанской области – 16.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 318 177 человек.