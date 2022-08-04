2792 казахстанца заболели COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 3 августа в Казахстане сообщили в МВК. Больше всего заболевших выявили в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее выявили 2661 заболевшего. За прошедшие сутки зарегистрировано 2792 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 847,

в Алматы – 435,

в Шымкенте – 41,

в Акмолинской области – 123,

в Актюбинской области – 70,

в Алматинской области – 57,

в Жетысуской области – 122,

в Атырауской области – 63,

в ВКО – 36,

в Абайской области – 43,

в Жамбылской области – 59,

в ЗКО – 134,

в Карагандинской области – 361,

в Улытауской области – 62,

в Костанайской области – 87,

в Кызылординской области – 42,

в Мангистауской области – 41,

в Павлодарской области – 99,

в СКО – 53,

в Туркестанской области – 17. Всего в стране подтверждено 1 360 068 случаев. 2067 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 876,

в Алматы – 640,

в Актюбинской области – 21,

в Алматинской области – 92,

в Жетысуской области – 127,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 20,

в Абайской области – 37,

в Жамбылской области – 17,

в ЗКО – 4,

в Карагандинской области – 130,

в Кызылординской области – 39,

в Мангистауской области – 29,

в Павлодарской области – 11,

в Туркестанской области – 16. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 318 177 человек. Читайте также Шымкентцы потратили госгранты на кредиты и свадьбы Дети с проблемами слуха остались без новых аппаратов в Таразе Жанболату Мамаю продлили срок ареста на месяц

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