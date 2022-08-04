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Законодательство РК

Полицейского убили в Актау

Полицейского убили в Актау Фото: Zakon.kz
Сообщается, что погибший был участковым инспектором полиции по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции МПС УП Актау. В органах работал с 2016 года, а в отпуске находился с 22 июля, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в ночь на 3 августа. В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что убитым оказался их сотрудник, сообщает Lada.kz.

Как сообщили очевидцы, в ночь со 2 на 3 августа в 17 микрорайоне сотрудник полиции получил ножевое ранение. Его доставили в больницу, где он скончался.

В Департаменте полиции подтвердили данный факт.

В полиции сообщили, что в 03:50 в дежурную часть поступила информация, что со двора дома в 17 микрорайоне скорая помощь доставила в Мангистаускую областную больницу 26-летнего молодого человека с ножевым ранением в области шеи. Не приходя в сознание, он скончался в реанимационном отделении.

Погибшим оказался сотрудник полиции, находящийся в отпуске.

Полицейские установили и задержали 27-летнего подозреваемого.

Факт был зарегистрирован в ЕРДР Управления полиции Актау по части 1 статьи 99 УК РК («Убийство»).

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование.

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