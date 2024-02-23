Участковый Виталий аға: Семью ребенку не заменят ни учителя, ни полицейские

Знакомьтесь: майор полиции Виталий Соболев, обладатель звания «Лучший участковый Казахстана» 2021 года. Коренной кызылординец, старший инспектор отделения ювенальной полиции местной полицейской службы управления полиции города Кызылорда.

Высшее юридическое образование он получил в 2008 году. Еще три месяца учился на специальных курсах. Поcле этого сдал несколько экзаменов и тестов, и его распределили на службу в патрульно-постовой батальон "Боран". Так началась его карьера в полиции, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото из личного архива героя

Виталий – из семьи военнослужащих. Его мама много лет работала в военкомате, оттуда и ушла на заслуженный отдых. Отец его тоже всю жизнь отдал военному делу. Майор Соболев прекрасно владеет казахским языком. Выучил он его, придя на службу в полицию, а до этого хорошую базу получил в средней школе. На государственном языке он ведет всю необходимую документацию, участвует в судебных процессах, читает лекции в школах и колледжах, проводит встречи со школьниками, на которых рассказывает, как не совершать те или иные преступления. Как рассказывает Виталий, на процессах на казахском языке он ни разу не ошибся, ни в документах, ни в своих выступлениях.

Фото из личного архива героя

"К работе с несовершеннолетними я приступил в 2013 году. Работы, конечно же, с подростками много, но мне нравится. Стараюсь помочь каждому ребенку, найти к нему свой подход. Ведь сейчас, на мой взгляд, трудное время. Все увлечены интернетом, и не всегда там лучшие примеры для подражания. К сожалению, некоторые дети и взрослые копируют там плохое. Поэтому наша работа заключается, в первую очередь, в том, чтобы объяснить подросткам, что такое хорошо, а что – плохо. Я стараюсь не только профессионально, но и по-человечески помогать подросткам, быть им наставником, братом, помочь в трудной жизненной ситуации. Поэтому они часто называют меня не по имени отчеству, а братом - Виталием аға", — рассказал корреспонденту Zakon.kz майор полиции.

Полицейские проводят с учениками классные часы, встречи, на которых рассказывают, как не попасть на удочку преступников, о том, что за некоторые правонарушения подростки несут даже уголовную ответственность.

Фото из личного архива героя

"Были случаи, когда приходилось даже по крышам бегать за подростками, находить в заброшенных местах тех, кто убегал из дома. В большинстве случаев дети бегут из дома потому, что родители жестоко обращаются с ними или пьют. Некоторых приходилось вытаскивать из рук токсикоманов. Тогда в первую очередь я иду в семью ребенка и разбираюсь с его родителями, которые довели его до такого состояния", — рассказывает майор полиции.

Фото из личного архива героя

Виталий рассказывает, что на его участке № 13 живут около 9 тыс. подростков, находятся 4 школы. Недавно был такой случай. Два месяца понадобилось ему для того, чтобы разобраться в отношениях одной семьи. Подросток 12 лет и его мама жили вдвоем. Из-за того, что у них не было собственного жилья, и им приходилось переезжать из одной съемной квартиры на другую, мать определила сына в школу-интернат. Но мальчик убегал оттуда, шел к крупным торговым домам и за определенную плату мыл окна в автомобилях. Тогда его мама обратилась к Виталию Соболеву и просила помочь в воспитании сына.

"Мне понадобилось два месяца, чтобы мальчишка стал понимать, что учеба в его жизни важна больше, чем деньги, которые он хотел заработать. Что нужно еще и увлекаться чем-то, заниматься спортом. Я повел его в спортивную секцию на казакша-курес, так он захотел. Мать его устроил на работу в столовую. За время, что я взял его под свою опеку, мы часто разговаривали, и я понял, что мальчишке не хватало тепла, он не хотел жить в казенном доме, скучал по матери, хотел ее внимания. Со временем мальчишка понял, что нужно учиться, не пропускать уроки. Мы и сейчас с ним на связи, знаю все, что происходит у них в жизни, и я рад им помочь", — рассказывает Виталий.

Был еще один случай. Полицейские заметили подростка, который часто приходил к одному из торговых домов и просил деньги у покупателей. Они привели его в участок. Майор поговорил с ним, оказалось, что он из благополучной семьи, родители не пьющие, но временно безработные. Полицейские помогли деньгами этой семье, купили продукты, со временем устроили отца семейства на работу охранником, а мать в столовую.

Фото из личного архива героя

Бывает и такое, что Виталию Соболеву приходится ездить в ЦОНы, миграционную службу, помогать восстанавливать утерянные документы, мирить родителей с детьми, супругов, близких и дальних родственников. Бывало, что воришкам, которые из-за нужды крали велосипеды и продавали их, (а сами мечтали, чтобы у них был хоть старый велосипед) Виталий покупал их за свой счет и дарил. В итоге мальчишки больше не шли по кривой дорожке, осознавали, что поступили неправильно, и исправлялись. Семьи, где дети не находили понимания с родителями, становились ближе. Сейчас у Виталия еще один подопечный, который требует усиленного контроля - подросток на апробации. С ним и его семьей майор Соболев работает уже несколько месяцев, приходит с проверкой, и часто разговаривает с ребенком по душам, чтобы парень вновь не свернул на кривую дорожку.

"Самое важно в жизни любого человека – это семья. Ни учителя, ни полицейские не могут заменить ее. В школе дети находятся не целый день, а всего несколько часов, все остальное время они проводят с родными и близкими - родителями, братьями, сестрами, бабушками, дедушками. Поэтому важно создать здоровую обстановку именно дома, чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким, ненужным своим родителям. Ведь они должны быть его надежной защитой и самыми главными друзьями", - говорит полицейский.

Фото из личного архива героя

Майор Соболев считает, что в борьбе с детской преступностью нужно в первую очередь разбираться в семье правонарушителя. Возможно, там не было примера для ребенка, как нужно вести себя или при внешнем благополучии, не было духовного родства. В итоге дети от невнимания и жизненного опыта совершают плохие поступки, о которых потом жалеют всю жизнь. Полицейские не могут уделять внимание каждому подростку, но делают все возможное, чтобы детской преступности было меньше. Поэтому работают круглосуточно, без выходных и отдыха и в праздники. Большинство из них такие, как майор Соболев. Они душой болеют за казахстанских детей и стараются, чтобы они росли патриотами своей страны и добивались успехов в жизни.