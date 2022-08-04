Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям
Фото: almaty.tv
Аким Алматы Ерболат Досаев высказался о функционировании выделенных полос для общественного транспорта в мегаполисе, передает Zakon.kz
На встрече с жителями Бостандыкского района один из обратившихся к главе мегаполиса заявил, что его не устраивают пробки, и предложил убрать выделенные для общественного транспорта полосы.
Аким Алматы пояснил, что отказываться от БРТ не будет, тем более что это помогает ездить горожанам быстрее, но есть и недостатки, которые нужно устранить.
Вопросы выделенных линий для автобусов и их схематика... Мы сейчас работу проводим по ревизии и оптимизации, чтобы привести в нормальный вид. Во всех мегаполисах мира выделенки для общественного транспорта есть, просто они должны работать эффективно. Мы, наверное, сталкиваемся с теми проблемами, которые мы сделали сами вместе с вами. Аким Алматы Ерболат Досаев
Руководитель Управления городской мобильности Гани Мурзаханов подтвердил, что только по выделенной линии БРТ по улице Тимирязева на общественном транспорте ездит около 120 тыс. человек в день, линия БРТ работает очень хорошо, 2 тыс. автобусов в день по ней проезжает.
БРТ нужны городу, но как и в каком виде должны быть построены, этот вопрос вы (житель. – Прим. авт.) правильно поднимаете. Есть план по развитию дорожной инфраструктуры города, там все ошибки раннего периода или планы на будущее будут утверждены.Ерболат Досаев
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