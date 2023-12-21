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Ерболат Досаев рассказал о развитии общественного транспорта в Алматы

Досаев рассказал о развитии общественного транспорта в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев на пресс-конференции в СЦК 21 декабря рассказал, какую работу ведут в городе для развития общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По словам градоначальника, в 2023 году автобусный парк города обновили на 1150 экологически чистых автобусов.

"С 2024 года планируется ввести запрет на закупку дизельных автобусов частными перевозчиками. Впервые за последние 11 лет приобретены 100 троллейбусов, в 2024 году планируется приобрести еще 100 единиц, которые позволят обновить троллейбусный парк на 100%. В Алматы активно развивается метро. В 2023 году запущены три дополнительных подвижных состава. Интервал движения снижен до пяти минут 38 секунд. В результате пассажиропоток метро увеличился до 100 тысяч человек".Ерболат Досаев

По итогам 2023 года пассажиропоток в общественном транспорте Алматы вырос до 1,5 млн человек в сутки.

"Для стимулирования пользования общественным транспортом в 2024 году начнем строительство трех транспортно-пересадочных узлов при въезде в Алматы со стороны северной, западной и восточной частей города".Ерболат Досаев

Также Ерболат Досаев пообещал, что в 2024 году завершат строительство и введут в эксплуатацию BRT по проспекту Райымбека от улицы Ахрименко до улицы Пушкина протяженностью 9 км, в 2025 году с улицы Ахрименко между улицами Абая построят еще восемь километров.

6 декабря сообщалось, что в Алматы планируют полностью отдать две полосы (по одной с каждой стороны проезжей части) общественному транспорту, установить специальные светофоры и регулируемые пешеходные переходы для обеспечения приоритета автобусов. Строительно-монтажные работы намечены на второе полугодие 2024 года.

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