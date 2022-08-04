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Авто ставили незаконно на учет в Шымкенте – двух полицейских задержали

Авто ставили незаконно на учет в Шымкенте – двух полицейских задержали Фото: Zakon.kz
Преступная схема по постановке на учет более полусотни автомашин пресечена в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

По результатам специальной операции в Шымкенте пресечена схема по незаконной постановке на учет в Казахстане транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины.

Два сотрудника Процессингового центра Департамента полиции города с санкции суда взяты под стражу.

Только по 53 автомашинам, незаконно поставленным на казахстанский учет в Шымкенте с использованием данной схемы, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 млн тенге.

В преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам Процессингового центра, а также так называемые помогайки в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности.

Роль и место всех участников преступной схемы будут определены в ходе проводимых следственных мероприятий.

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