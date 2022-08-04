Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Приметы на 4 августа: вещий сон и серебряная роса

приметы Фото: pixabay
4 августа – день особенный, отмечается  день памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе укрепилось немало примет, связанных с этой датой, передает Zakon.kz.

В народном календаре эта дата получила много названий. Это Марья Суровица, Марья Ягодница, Марьин день, Марья искусница, мироносица и росная оконница.

Запреты Марьиного дня

В день святой Марии Магдалины девушкам следует отказаться от тяжелого труда, чтобы не надорвать здоровье. Не рекомендуется решать финансовые проблемы и брать деньги в кредит. Нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, сквернословить, желать кому-либо зла и думать о плохом.

Если погода была дождливая, в селах прекращались полевые работы. Предки верили, что молния может убить работников. Если же работу нельзя было отложить, люди обращались к святой Марии за заступничеством.

Женщины, рожденные 4 августа, хорошие вышивальщицы. В качестве талисмана им следует носить алмаз.

Утром девушки собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались. Они верили, что серебряная роса придаст коже здоровый вид и красивый румянец. Ещё для лица делали маски из малины, смородины, крыжовника и примочки из трав.

Вместе с тем, росу на Марью считали полезной только для кожи лица. А для растений и домашнего скота, по мнению наших предков, она была губительной. Поэтому крестьяне рано поутру отправлялись на огород и стряхивали росу с растений. Скот в этот день в поле не выводили, боясь, что выпас приведёт к гибели животных. Считали, что если скотина поест луговой травы в Марьин день, то заболеет и даже умрет.

К этому времени в лесах поспевали ягоды, и люди отправлялись их собирать. Ягоды заготавливали на зиму, варили компоты и варенья. Считалось, что варенье, сваренное на Марьин день, будет наиболее вкусным и полезным. Садоводам 4 августа рекомендуется выкапывать и сушить цветочные луковицы.

Обильная роса считалась настоящим бедствием в местах, где выращивали лен. В народе говорили: «Если на Марью большие росы, будут льны серы и косы». Обычно 4 августа светит яркое солнце. Хозяйки старались осветить свое жилище «марьиным светом». Они мыли окна, снимали и стирали занавески.

Сон с 3 на 4 августа вещий: он предупреждает об опасности. Рассказывать о том, что вам приснилось, нельзя.

Приметы погодных явлений

  • Лягушки на воде держатся – к сухой погоде, а если расквакались или сидят на суше – к непогоде;

  • Пауки спрятались – к дождю;

  • Гроза в этот день предвещает богатый урожай зерновых культур, а также обещает хороший урожай травы для заготовки сена;

  • Раскатистый гром – к граду;

  • Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни будет сырая погода;

  • Если опята появились, то грибов осенью будет мало;

  • Сосна зацвела – можно за маслятами идти;

  • Рыба на дно ушла – к дождю;

  • После дождя молния сверкает - будет ясный день.

Читайте также

Где еще появятся общественные туалеты в Алматы

Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям

Цифровая депозитная карта теперь доступна казахстанцам

Альберт Ахметов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
птицефабрика
Макинская птицефабрика занимает первое место в РК по объемам производства мяса птицы
квартира Нур-Султан обвалилась крыша
Потолок обрушился в новостройке Нур-Султана
нефть
Прокачку нефти из Казахстана в Россию сократил КТК-Р
Полицейского убили в Актау
Полицейского убили в Актау
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Выделенные полосы
Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления