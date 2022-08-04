Приметы на 4 августа: вещий сон и серебряная роса

4 августа – день особенный, отмечается день памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. В народе укрепилось немало примет, связанных с этой датой, передает Zakon.kz.

В народном календаре эта дата получила много названий. Это Марья Суровица, Марья Ягодница, Марьин день, Марья искусница, мироносица и росная оконница.

Запреты Марьиного дня

В день святой Марии Магдалины девушкам следует отказаться от тяжелого труда, чтобы не надорвать здоровье. Не рекомендуется решать финансовые проблемы и брать деньги в кредит. Нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, сквернословить, желать кому-либо зла и думать о плохом.

Если погода была дождливая, в селах прекращались полевые работы. Предки верили, что молния может убить работников. Если же работу нельзя было отложить, люди обращались к святой Марии за заступничеством.

Женщины, рожденные 4 августа, хорошие вышивальщицы. В качестве талисмана им следует носить алмаз.

Утром девушки собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались. Они верили, что серебряная роса придаст коже здоровый вид и красивый румянец. Ещё для лица делали маски из малины, смородины, крыжовника и примочки из трав.

Вместе с тем, росу на Марью считали полезной только для кожи лица. А для растений и домашнего скота, по мнению наших предков, она была губительной. Поэтому крестьяне рано поутру отправлялись на огород и стряхивали росу с растений. Скот в этот день в поле не выводили, боясь, что выпас приведёт к гибели животных. Считали, что если скотина поест луговой травы в Марьин день, то заболеет и даже умрет.

К этому времени в лесах поспевали ягоды, и люди отправлялись их собирать. Ягоды заготавливали на зиму, варили компоты и варенья. Считалось, что варенье, сваренное на Марьин день, будет наиболее вкусным и полезным. Садоводам 4 августа рекомендуется выкапывать и сушить цветочные луковицы.

Обильная роса считалась настоящим бедствием в местах, где выращивали лен. В народе говорили: «Если на Марью большие росы, будут льны серы и косы». Обычно 4 августа светит яркое солнце. Хозяйки старались осветить свое жилище «марьиным светом». Они мыли окна, снимали и стирали занавески.

Сон с 3 на 4 августа вещий: он предупреждает об опасности. Рассказывать о том, что вам приснилось, нельзя.

Приметы погодных явлений