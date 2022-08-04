Казахстан и Андорра взаимно отменили визовый режим

В Нур-Султане состоялись переговоры заместителя премьер министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Андорры Марией Убах, передает Zakon.kz.

Стороны отметили, что наиболее продвинутым и перспективным направлением является туристический сектор. В этой связи Казахстан и Андорра договорились о взаимном освобождении от виз.

По итогам переговоров министры подписали Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, которое стало первым межправительственным соглашением между странами, – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Казахстана.

Казахстан и Андорра оказывают друг другу взаимную поддержку в международных структурах, развивают межпарламентские связи на площадках Парламентской Ассамблеи Совета Европы и ПА ОБСЕ.