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Казахстан и Андорра взаимно отменили визовый режим

визовый режим Фото: gov.kz
В Нур-Султане состоялись переговоры заместителя премьер министра – министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Андорры Марией Убах, передает Zakon.kz.

Стороны отметили, что наиболее продвинутым и перспективным направлением является туристический сектор. В этой связи Казахстан и Андорра договорились о взаимном освобождении от виз.

По итогам переговоров министры подписали Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, которое стало первым межправительственным соглашением между странами, – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Казахстана.

Казахстан и Андорра оказывают друг другу взаимную поддержку в международных структурах, развивают межпарламентские связи на площадках Парламентской Ассамблеи Совета Европы и ПА ОБСЕ.

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