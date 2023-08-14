Экс-глава МИД РК Мухтар Тлеуберди получил новую должность

Бывший заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди назначен послом Казахстана в Австрии, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев 14 августа 2023 года.

"Тлеуберди Мухтар Бескенулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене", – говорится в сообщении Акорды.

Другим указом главы государства Бакаев Алибек Асетович освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла РК в Австрии, постоянного представителя РК при международных организациях в городе Вене, чрезвычайного и полномочного посла РК в Республике Словения по совместительству.

Мухтар Тлеуберди родился 30 июня 1968 года в Сайрамском районе Туркестанской области. Окончил в 1990 году Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности "Философ".

Трудовую деятельность начал с должности стажер в Институте стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова (Москва, Россия) и в Институте лингвистики при Университете Енсэ (Сеул, Южная Корея). В разные годы был атташе, третьим секретарем Управления стран Азии (1993-1996); третьим, вторым секретарем посольства РК в Республике Корея (1996-1999); первым секретарем Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, начальником отдела Департамента двустороннего сотрудничества (1999-2000).

Также занимал такие должности, как советник государственного секретаря по международным вопросам в Администрации президента РК (2000-2001); советник посольства РК в Израиле (2001-2003).

Вместе с тем был вице-министром иностранных дел РК (07.2003-08.2004); послом РК в Малайзии (08.2004-07.2009); послом РК в Индонезии, Бруней Даруссаламе и Филиппинах по совместительству (10.03.2005-07.2009); послом РК в Швейцарии (09.07.2009-03.2016), послом РК в Лихтенштейне, Ватикане по совместительству (20.10.2009-03.2016); первым замминистра иностранных дел РК (03.2016-09.2019).

Должность заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК занимал с сентября 2019 года. В апреле 2023 года на этом посту Мухтара Тлеуберди сменил Мурат Нуртлеу.