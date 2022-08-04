Первоклассникам в Туркменистане необходимо сдать тест на COVID-19
Стоит отметить, что в Туркменистане по-прежнему не выявлено ни одного случая коронавируса.
Кроме того, первоклассники обязаны будут предоставить справку об отсутствии у них COVID-19 перед тем, как пойти в школу в сентябре, – говорится в публикации издания «Хроники Туркменистана».
Также в стране принимают меры противодействия распространению обезьяньей оспы.
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности предписало создать в кожно-венерологических диспансерах карантинные отделения для изоляции больных с симптомами инфекционной болезни.
Врачам, как отмечено в публикации, поручили строго следить за пациентами с симптомами обезьяньей оспы. Однако они подходят к задаче с чрезмерным усердием.
К примеру, в городе Байрамали девушка обратилась в местный кожвендиспансер за рекомендациями о том, как избавиться от прыщей.
Дежурный врач перестраховался и поместил ее в изолированную палату. Не дожидаясь результатов анализов, в диагнозе он указал «подозрение на обезьянью оспу».
Только через несколько дней, когда результаты показали отсутствие коронавируса и обезьяньей оспы, девушку отпустили домой.