Первоклассникам в Туркменистане необходимо сдать тест на COVID-19

В Туркменистане ужесточают меры против распространения коронавируса. В частности, вновь усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и в магазинах, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что в Туркменистане по-прежнему не выявлено ни одного случая коронавируса.

Кроме того, первоклассники обязаны будут предоставить справку об отсутствии у них COVID-19 перед тем, как пойти в школу в сентябре, – говорится в публикации издания «Хроники Туркменистана».

Также в стране принимают меры противодействия распространению обезьяньей оспы.

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности предписало создать в кожно-венерологических диспансерах карантинные отделения для изоляции больных с симптомами инфекционной болезни.

Врачам, как отмечено в публикации, поручили строго следить за пациентами с симптомами обезьяньей оспы. Однако они подходят к задаче с чрезмерным усердием.

К примеру, в городе Байрамали девушка обратилась в местный кожвендиспансер за рекомендациями о том, как избавиться от прыщей.

Дежурный врач перестраховался и поместил ее в изолированную палату. Не дожидаясь результатов анализов, в диагнозе он указал «подозрение на обезьянью оспу».

Только через несколько дней, когда результаты показали отсутствие коронавируса и обезьяньей оспы, девушку отпустили домой.