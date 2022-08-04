В Казахстане изменили перечень обязательных телеканалов

Приказом министра информации и общественного развития от 29 июля 2022 года внесены изменения в Перечень обязательных теле-, радиоканалов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень для бесплатного для населения вещания добавили два новых канала (Kazakh TV и Almaty), а два убрали (НТК и СТВ).

Так, в список обязательных вошли 15 телеканалов:

QAZAQSTAN Хабар Хабар 24 BALAPAN ABAI TV QAZSPORT Kazakh TV МИР Астана Almaty Первый канал Евразия КТК 31 канал Седьмой канал El arna

Кроме того, телеканал «Ел арна» поменял название на El arna.

Приказ вводится в действие с 4 августа 2022 года.