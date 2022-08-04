В Казахстане изменили перечень обязательных телеканалов
Фото: акимат Алматы
Приказом министра информации и общественного развития от 29 июля 2022 года внесены изменения в Перечень обязательных теле-, радиоканалов, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень для бесплатного для населения вещания добавили два новых канала (Kazakh TV и Almaty), а два убрали (НТК и СТВ).
Так, в список обязательных вошли 15 телеканалов:
QAZAQSTAN
Хабар
Хабар 24
BALAPAN
ABAI TV
QAZSPORT
Kazakh TV
МИР
Астана
Almaty
Первый канал Евразия
КТК
31 канал
Седьмой канал
El arna
Кроме того, телеканал «Ел арна» поменял название на El arna.
Приказ вводится в действие с 4 августа 2022 года.
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