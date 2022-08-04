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В Казахстане изменили перечень обязательных телеканалов

изменился перечень обязательных телеканалов Фото: акимат Алматы
Приказом министра информации и общественного развития от 29 июля 2022 года внесены изменения в Перечень обязательных теле-, радиоканалов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень для бесплатного для населения вещания добавили два новых канала (Kazakh TV и Almaty), а два убрали (НТК и СТВ).

Так, в список обязательных вошли 15 телеканалов:

  1. QAZAQSTAN

  2. Хабар

  3. Хабар 24

  4. BALAPAN

  5. ABAI TV

  6. QAZSPORT

  7. Kazakh TV

  8. МИР

  9. Астана

  10. Almaty

  11. Первый канал Евразия

  12. КТК

  13. 31 канал

  14. Седьмой канал

  15. El arna

Кроме того, телеканал «Ел арна» поменял название на El arna.

Приказ вводится в действие с 4 августа 2022 года.

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