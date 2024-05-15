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В Казахстане расширили перечень обязательных телеканалов

В Казахстане расширили перечень обязательных телеканалов, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 10:48 Фото: Zakon.kz
Приказом министра культуры и информации от 2 мая 2024 года внесены изменения в перечень обязательных теле-, радиоканалов, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень обязательных теле-, радиоканалов дополнен двумя новыми телеканалами:

  • ATAMEKEN BUSINESS
  • НТК

Всего в список входят 17 обязательных теле и радиоканалов, в том числе:

  • QAZAQSTAN
  • "Хабар"
  • "Хабар 24"
  • "BALAPAN"
  • "ABAI TV"
  • "QAZSPORT"
  • "Kazakh TV"
  • "МИР"
  • "Астана"
  • "Almaty"
  • "Первый канал Евразия"
  • "КТК"
  • "31 канал"
  • "Седьмой канал"
  • "El arna"  

Приказ вводится в действие с 15 мая 2024 года.

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Министерство культуры и информации Казахстан 2024 год Телевидение
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