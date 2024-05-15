В Казахстане расширили перечень обязательных телеканалов

Фото: Zakon.kz

Приказом министра культуры и информации от 2 мая 2024 года внесены изменения в перечень обязательных теле-, радиоканалов, сообщает Zakon.kz.

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