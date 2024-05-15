В Казахстане расширили перечень обязательных телеканалов
Фото: Zakon.kz
Приказом министра культуры и информации от 2 мая 2024 года внесены изменения в перечень обязательных теле-, радиоканалов, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень обязательных теле-, радиоканалов дополнен двумя новыми телеканалами:
- ATAMEKEN BUSINESS
- НТК
Всего в список входят 17 обязательных теле и радиоканалов, в том числе:
- QAZAQSTAN
- "Хабар"
- "Хабар 24"
- "BALAPAN"
- "ABAI TV"
- "QAZSPORT"
- "Kazakh TV"
- "МИР"
- "Астана"
- "Almaty"
- "Первый канал Евразия"
- "КТК"
- "31 канал"
- "Седьмой канал"
- "El arna"
Приказ вводится в действие с 15 мая 2024 года.
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