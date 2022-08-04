Незаконный игорный бизнес организовали в Атырауской области

Сотрудниками департамента АФМ по Атырауской области выявлены незаконные игорные заведения, передает Zakon.kz.

Как выяснилось, двое граждан по предварительному сговору в период с августа 2021 года по июнь 2022 года, будучи арендаторами сауны и съемной квартиры, занимались незаконной организацией и проведением азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, и осуществлением деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Приговором суда оба организатора игорных точек признаны виновными и приговорены к двум годам ограничения свободы каждый.