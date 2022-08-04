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Незаконный игорный бизнес организовали в Атырауской области

карты, АФМ Фото: pixabay
Сотрудниками департамента АФМ по Атырауской области выявлены незаконные игорные заведения, передает Zakon.kz.
Как выяснилось, двое граждан по предварительному сговору в период с августа 2021 года по июнь 2022 года, будучи арендаторами сауны и съемной квартиры, занимались незаконной организацией и проведением азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, и осуществлением деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Приговором суда оба организатора игорных точек признаны виновными и приговорены к двум годам ограничения свободы каждый.

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