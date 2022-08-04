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Казахстанским театрам и музеям увеличили размеры субсидий

увеличены госсубсидии театрам, филармониям, музеям Фото: primerminister.kz
Министерство культуры и спорта внесло изменения в правила выплаты субсидий государственным театрам, концертным организациям, культурно-досуговым организациям, музеям и циркам, сообщает Zakon.kz.

В частности, размер субсидий на покрытие убытков увеличен для 10 объектов культуры.

  1. Казахский национальный театр оперы и балета им. Абая – с 85 до 90%.

  2. Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова – с 85 до 90%.

  3. Национальный русский театр драмы им. М. Лермонтова – с 70 до 85%.

  4. Государственный академический казахский театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова – с 85 до 87%.

  5. Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии – с 95 до 97%.

  6. Республиканский немецкий драматический театр – с 95 до 96%.

  7. Государственный ансамбль танца РК «Салтанат» – с 90 до 95%.

  8. Государственный академический театр танца РК – с 95 до 97%.

  9. Казахская государственная филармония имени Жамбыла – с 90 до 93%.

  10. Национальный музей РК – с 90 до 95%.

Посмотреть полный список объектов можно здесь.

Приказ вводится в действие с 14 августа 2022 года.

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