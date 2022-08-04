Казахстанским театрам и музеям увеличили размеры субсидий

В частности, размер субсидий на покрытие убытков увеличен для 10 объектов культуры.

Казахский национальный театр оперы и балета им. Абая – с 85 до 90%.

Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова – с 85 до 90%.

Национальный русский театр драмы им. М. Лермонтова – с 70 до 85%.

Государственный академический казахский театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова – с 85 до 87%.

Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии – с 95 до 97%.

Республиканский немецкий драматический театр – с 95 до 96%.

Государственный ансамбль танца РК «Салтанат» – с 90 до 95%.

Государственный академический театр танца РК – с 95 до 97%.

Казахская государственная филармония имени Жамбыла – с 90 до 93%.