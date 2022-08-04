Казахстанским театрам и музеям увеличили размеры субсидий
В частности, размер субсидий на покрытие убытков увеличен для 10 объектов культуры.
Казахский национальный театр оперы и балета им. Абая – с 85 до 90%.
Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова – с 85 до 90%.
Национальный русский театр драмы им. М. Лермонтова – с 70 до 85%.
Государственный академический казахский театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова – с 85 до 87%.
Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии – с 95 до 97%.
Республиканский немецкий драматический театр – с 95 до 96%.
Государственный ансамбль танца РК «Салтанат» – с 90 до 95%.
Государственный академический театр танца РК – с 95 до 97%.
Казахская государственная филармония имени Жамбыла – с 90 до 93%.
Национальный музей РК – с 90 до 95%.
Посмотреть полный список объектов можно здесь.
Приказ вводится в действие с 14 августа 2022 года.