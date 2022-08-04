Приставал к девочке в автобусе: мужчина заплатит матери астанчанки 1 млн тенге

В Нур-Султане 19 мая в общественном транспорте неизвестный мужчина приставал к несовершеннолетней девочке, передает Zakon.kz.

Девочка тогда написала маме в WhatsApp, что рядом с ней педофил. Неизвестный мужчина, по словам матери астанчанки, начал якобы случайно трогать ее за бедра, а после того, как она отошла, проследовал за ней и вновь начал касаться.

20 мая в столичном департаменте полиции сообщили о задержании мужчины.

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Как сообщается на сайте столичного горсуда, Сарыаркинским районным судом Нур-Султана рассмотрен гражданский иск о возмещении морального вреда.

В иске указано, что 19 мая 2022 года ответчик, находясь в автобусе, оскорбительно приставал к несовершеннолетней.

В отношении него возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 434 КоАП РК), и вступившим в законную силу постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям мужчина был признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Вследствие противоправных действий ответчика Б. несовершеннолетней причинены нравственные страдания. Рассмотрев иск, суд требование матери девочки удовлетворил в полном объеме, взыскав с ответчика в счет возмещения морального вреда 1 млн тенге. Сарыаркинский районный суд Нур-Султана

Как отмечается, решение не вступило в законную силу.