Приставал к девочке в автобусе: мужчина заплатит матери астанчанки 1 млн тенге
Девочка тогда написала маме в WhatsApp, что рядом с ней педофил. Неизвестный мужчина, по словам матери астанчанки, начал якобы случайно трогать ее за бедра, а после того, как она отошла, проследовал за ней и вновь начал касаться.
20 мая в столичном департаменте полиции сообщили о задержании мужчины.
Как сообщается на сайте столичного горсуда, Сарыаркинским районным судом Нур-Султана рассмотрен гражданский иск о возмещении морального вреда.
В иске указано, что 19 мая 2022 года ответчик, находясь в автобусе, оскорбительно приставал к несовершеннолетней.
В отношении него возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство» (ч. 1 ст. 434 КоАП РК), и вступившим в законную силу постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям мужчина был признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 10 суток.
Вследствие противоправных действий ответчика Б. несовершеннолетней причинены нравственные страдания. Рассмотрев иск, суд требование матери девочки удовлетворил в полном объеме, взыскав с ответчика в счет возмещения морального вреда 1 млн тенге.Сарыаркинский районный суд Нур-Султана
Как отмечается, решение не вступило в законную силу.