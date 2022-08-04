Ситуация в Украине: НАТО и Россия по-разному оценивают конфликт, ЕС формирует новый пакет помощи Украине

НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну» - генсек альянса Йенс Столтенберг.

Россия не согласна с оценкой генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно того, что ее действия в Украине якобы являются «атакой на текущий мировой порядок» — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЛНР и ДНР завершат процесс перехода на российское законодательство в ближайшие месяц — полтора, сообщают российские СМИ.

По Украине прокатилась волна сообщений о минированиях в разных городах.

ЕС намерен к сентябрю сформировать новый пакет финансовой помощи Украине в размере 8 миллиардов евро — Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.

Минпромторг РФ разрешил ввозить в Россию в рамках параллельного импорта парфюмерно-косметическую продукцию известных западных брендов. Среди них, в частности, Lancome, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и некоторые другие.

Минобразования Украины предлагает оставить в школьной программе зарубежной литературы писателей, связанных с Украиной — назвали Гоголя, Булгакова и Ильфа и Петрова

За границей находятся более 640 тысяч украинских школьников, которые выехали после начала российско-украинского военного конфликта — глава Минобразования Украины Сергей Шкарлет.