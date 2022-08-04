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Ситуация в Украине: НАТО и Россия по-разному оценивают конфликт, ЕС формирует новый пакет помощи Украине

Ситуация в Украине 24 августа Фото: Instagram/europeancommission
По Украине прокатилась волна сообщений о минированиях в разных городах. Минпромторг разрешил ввозить в Россию в рамках параллельного импорта парфюмерно-косметическую продукцию известных брендов, сообщает Zakon.kz.

  • НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в «большую войну» - генсек альянса Йенс Столтенберг.

  • Россия не согласна с оценкой генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно того, что ее действия в Украине якобы являются «атакой на текущий мировой порядок» — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

  • ЛНР и ДНР завершат процесс перехода на российское законодательство в ближайшие месяц — полтора, сообщают российские СМИ.

  • По Украине прокатилась волна сообщений о минированиях в разных городах.

  • ЕС намерен к сентябрю сформировать новый пакет финансовой помощи Украине в размере 8 миллиардов евро — Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.

  • Минпромторг РФ разрешил ввозить в Россию в рамках параллельного импорта парфюмерно-косметическую продукцию известных западных брендов. Среди них, в частности, Lancome, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и некоторые другие.

  • Минобразования Украины предлагает оставить в школьной программе зарубежной литературы писателей, связанных с Украиной — назвали Гоголя, Булгакова и Ильфа и Петрова

  • За границей находятся более 640 тысяч украинских школьников, которые выехали после начала российско-украинского военного конфликта — глава Минобразования Украины Сергей Шкарлет.

  • Войска Украины, размещая вооружения в больницах и школах городов и подвергая риску мирных жителей, нарушают военное право и международные правовые нормы. Об этом заявляет правозащитная организация Amnesty International. В докладе отмечается: применяя системы вооружения в населенных пунктах, украинские военные причиняют вред гражданскому населению.

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