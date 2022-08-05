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«Кызыл-Жар» проиграл «Апоэлю» на выезде в Лиге конференций

Кызыл-Жар АПОЭЛ Лига конференций Фото: VK/fcqyzyljar
Единственный гол на 27-й минуте забил полузащитник «Апоэля» Гиоргос Эфрем, причем сделал это красивым ударом из-за пределов штрафной площади, сообщает Zakon.kz.

Футбольный клуб «Кызыл-Жар» из Петропавловска проиграл кипрскому «Апоэлю» в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций со счетом 0:1, сообщает Sputnik Казахстан.

Весь первый тайм полностью остался за киприотами, но до перерыва им так и не удалось развить преимущество в счете.

Во втором тайме хозяева продолжили транжирить свои моменты, в то время как на 78-й минуте гости забили ответный мяч, но его отменили из-за офсайда у Элгуджи Лобжанидзе.

Ответная игра состоится 11 августа в Казахстане.

«Кызыл-Жар» впервые в своей истории играет в еврокубках.

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