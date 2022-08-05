«Кызыл-Жар» проиграл «Апоэлю» на выезде в Лиге конференций
Футбольный клуб «Кызыл-Жар» из Петропавловска проиграл кипрскому «Апоэлю» в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций со счетом 0:1, сообщает Sputnik Казахстан.
Весь первый тайм полностью остался за киприотами, но до перерыва им так и не удалось развить преимущество в счете.
Во втором тайме хозяева продолжили транжирить свои моменты, в то время как на 78-й минуте гости забили ответный мяч, но его отменили из-за офсайда у Элгуджи Лобжанидзе.
Ответная игра состоится 11 августа в Казахстане.
«Кызыл-Жар» впервые в своей истории играет в еврокубках.
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