В Нур-Султане разгорается очередной скандал вокруг долгостроя

Жилой комплекс «Триумф-Есиль» вот уже десятый год пытаются достроить в центре левобережья столицы. Всему виной – недобросовестные застройщики. Один из них сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Строительство возобновили два года назад усилиями горакимата. Но привлеченный государством инвестор заявляет о том, что ему мешают делать свою работу представители жилищно-строительного кооператива, сообщает телеканал «Астана».

Предусмотрено, что во время строительства объекта участник №3, т.е. ЖСК «Триумф-Есиль» в лице Исмаиловой, вправе посещать объект не чаще чем раз в три месяца по согласованию с другими сторонами. Однако, на практике – у нас есть подтверждающие доказательства – посещения происходят систематически, то есть один, два, три раза в неделю. Мы ощущаем какое-то воспрепятствование. юридический представитель ТОО Жанат Ибраев

Райхан Исмаилову обвиняют в том, что она, якобы, вывозила стройматериалы с объекта. Сумму ущерба застройщик оценивает в 5 миллионов тенге. Подрядчики предупреждают, что ее действия могут повлиять на сроки сдачи жилого комплекса. Они обратились в полицию по факту самоуправства.

У членов правления ЖСК своя версия – они утверждают, что вывезенные стройматериалы принадлежали предыдущему застройщику, а к нынешнему они не имеют никакого отношения.

Я считаю, что эти обвинения необоснованные. Там у нас законно все есть, все акты есть, что мы ему отдавали просто на хранение эти стройматериалы. Член правления ЖСК «Триумф-Есиль» Назым Баужанова

Официально долгостроем занимается ТОО «Елорда Құрылыс Компаниясы». Компания создана столичным акиматом специально для достройки проблемных долевых объектов. От этого спора в компании отстранились – ждут судебного вердикта.

Жилищно-строительный кооператив «Триумф-Есиль» является самостоятельным юридическим лицом, в деятельность которого «Елорда Құрылыс Компаниясы» вмешиваться права не имеет. В связи с тем, что никаких решений, приговоров суда, ее виновной никто не признал, после того, как будут даны такие разъяснения, решения, только тогда будут какие-то меры предприниматься. руководитель юридического отдела ТОО «Елорда Құрылыс Компаниясы» Серик Жанабеков

Жилой комплекс «Триумф-Есиль» начали строить в 2013 году, а завершить должны были в конце 2016-го. Всего с дольщиков было собрано почти 3 млрд тенге. В 2017 году главу строительной компании осудили за растрату денежных средств. Новые сроки сдачи многоэтажки – лето 2023 года.