Филиалы еще двух ведущих российских вузов появятся в Алматы и Атырау

Работа по открытию в стране пяти новых филиалов зарубежных вузов до 2025 года проводится по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Филиалы еще двух российских вузов – Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (в Алматы) и Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина (в Атырау) – откроются в Казахстане осенью 2022 года. Постановление принято Правительством Казахстана.

Уже в октябре на базе филиалов российских вузов начнется подготовка кадров по таким приоритетным направлениям, как «Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы», «Физика элементарных частиц и космофизика», «Поиски и разведка нефти и газа», «Разработка, эксплуатация и комплексная механизация и автоматизация нефтяных и газовых месторождений», «Транспорт нефти и газа».

На обучение по этим направлениям выделено 200 грантов. К учебному процессу будут привлечены ведущие профессоры и преподаватели из России.

Интернационализация вузов и расширение географии сотрудничества позволит шире внедрять современные образовательные технологии подготовки профессиональных кадров и организации научных исследований. Российская наука в части подготовки технических кадров всегда была одной из лучших в мире. Их опыт будет нам очень полезен. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек

Отмечается, что открытие филиалов российских вузов в Казахстане даст возможность казахстанской молодежи получать дипломы ведущих зарубежных вузов, не выезжая за пределы страны.

В феврале 2022 года были подписаны Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки РК и Министерством науки и высшего образования РФ, а также соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о создании и функционировании филиалов казахстанских вузов в России и российских в Казахстане.