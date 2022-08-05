Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Стрельба в Узынагаше – 1 человек погиб, 2 пострадали

Стрельба в Узынагаше – 1 человек погиб, 2 пострадали Фото: pexels
В Алматинской области в селе Узынагаш произошел вооруженный конфликт. Один человек погиб, двое пострадали, сообщает Zakon.kz.
4 августа около 16:20 в больницу села Узынагаш с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей. Один из пострадавших после доставления скончался в реанимационном отделении. Пресс-служба ДП Алматинской области

В ходе розыскных мероприятий был объявлен план «Перехват», и личный состав полицейских подразделений региона ориентирован на задержание подозреваемых.

Предварительно установлено, что инцидент с применением оружия произошел среди группы местных жителей по причине неприязненных отношений.

В настоящее время все участники конфликта установлены и проводятся мероприятия по их задержанию.

Читайте также

Разборки в центре Караганды попали на видео

Мужчина с ножом напал на бывшую супругу в Алматы

За 4 млн тенге едва не убили женщину в Туркестанской области

Анастасия Стативкина
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
Триумф-Есиль Нур-Султан ЖК
В Нур-Султане разгорается очередной скандал вокруг долгостроя
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
Казахстанский шорт-трек
Отказался уехать, несмотря на зарплату 12 тыс. тенге – Мадыгали Карсыбеков
Выделенные полосы
Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям
продукция, товары, Казахстан
Какую продукцию производят в Казахстане
волейбол, семья, ценности
Сабина Алтынбекова показала милую семейную фотографию
Филиалы российских вузов в Казахстане
Филиалы еще двух ведущих российских вузов появятся в Алматы и Атырау
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления