Стрельба в Узынагаше – 1 человек погиб, 2 пострадали

В Алматинской области в селе Узынагаш произошел вооруженный конфликт. Один человек погиб, двое пострадали, сообщает Zakon.kz.

4 августа около 16:20 в больницу села Узынагаш с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей. Один из пострадавших после доставления скончался в реанимационном отделении. Пресс-служба ДП Алматинской области

В ходе розыскных мероприятий был объявлен план «Перехват», и личный состав полицейских подразделений региона ориентирован на задержание подозреваемых.

Предварительно установлено, что инцидент с применением оружия произошел среди группы местных жителей по причине неприязненных отношений.

В настоящее время все участники конфликта установлены и проводятся мероприятия по их задержанию.