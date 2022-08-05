За 4 млн тенге едва не убили женщину в Туркестанской области

В Туркестанской области в дом женщины проник неизвестный мужчина и нанес ей ножевое ранение, сообщает Zakon.kz.

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили женщину с ножевым ранением.

Установлено, что в дом потерпевшей проник неизвестный, где, угрожая физической расправой, нанес ножевое ранение и похитил сумку с деньгами. Сумма ущерба составила около 4 миллионов тенге. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Полицейские провели подворный обход близлежащих территорий и изучили камеры видеонаблюдения. На одной из видеокамер оперативники заметили подозрительного мужчину, скрывшегося с места преступления.

В итоге подозреваемого задержали в Нур-Султане.

Им оказался житель Сарыагаша, которого доставили в отдел полицию. При обыске у молодого человека изъяли часть похищенных денег и другие вещественные доказательства. Пресс-служба ДП Туркестанской области

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 192 ч. 3 УК РК «Разбой» и по ст. 24 ч.3, ст. 99 ч.2 «Покушение на убийство».

Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.