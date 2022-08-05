В Казахстане перепродавали льготное дизтопливо

В Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что работа по выявлению теневых схем вывоза нефтепродуктов из Казахстана за рубеж продолжается, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в агентстве, во всех регионах страны идут тщательные проверки для предотвращения спекуляции с топливом.

На сегодня установлены факты экспорта ГСМ под видом других нефтепродуктов с использованием подложных товаросопроводительных документов. В отдельных случаях недобросовестные предприниматели занимались перепродажей дизельного топлива, выделенного в льготном порядке для уборки урожая. Пресс-служба АФМ РК

В свою очередь официальный представитель АФМ Алибек Абдилов обратился к казахстанцам и предпринимателям.