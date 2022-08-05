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В Казахстане перепродавали льготное дизтопливо

дизтопливо перепродажа Фото: pixabay
В Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что работа по выявлению теневых схем вывоза нефтепродуктов из Казахстана за рубеж продолжается, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в агентстве, во всех регионах страны идут тщательные проверки для предотвращения спекуляции с топливом.

На сегодня установлены факты экспорта ГСМ под видом других нефтепродуктов с использованием подложных товаросопроводительных документов. В отдельных случаях недобросовестные предприниматели занимались перепродажей дизельного топлива, выделенного в льготном порядке для уборки урожая. Пресс-служба АФМ РК

В свою очередь официальный представитель АФМ Алибек Абдилов обратился к казахстанцам и предпринимателям.

Если вам стали известны случаи незаконной реализации или вывоза ГСМ за пределы страны, либо вы стали жертвой фактов злоупотребления должностными полномочиями со стороны уполномоченных органов и организаций, призываем сообщить в АФМ или территориальные департаменты по указанным номерам телефонов доверия в круглосуточном режиме. Алибек Абдилов

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