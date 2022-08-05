Мужчина с ножом напал на бывшую супругу в Алматы

Нападение экс-супруга на женщину произошло в автобусе: инцидент попал на видео. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает Zakon.kz.

Правозащитница Дина Смаилова на странице в Facebook обратилась к главному полицейскому Алматы. В своем заявлении она и рассказала про происшествие.

Отмечено, что мужчина уже четыре дня караулил бывшую жену возле работы. Также сказано, что супруги разведены уже два года, но он продолжает преследовать и контролировать ее личную жизнь.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы прокомментировали обращение.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 ч. 3 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Также сказано, что проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение.