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Нацбанк назвал основной фактор риска для фискальной политики

Нацбанк риск банк фактор Фото: пресс-служба Нацбанка
Председатель Национального банка Галымжан Пирматов провел заседание Совета по финансовой стабильности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБК.

В его работе приняли участие первый заместитель руководителя Администрации президента Тимур Сулейменов, заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев и председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

На заседании Совета были рассмотрены и одобрены выводы Отчета о финансовой стабильности за 2021 год с результатами комплексного анализа и оценки основных рисков и факторов уязвимости финансовой стабильности.

Согласно представленному отчету, ослабление карантинных ограничений в 2021 году способствовало росту деловой активности и позитивно отразилось на перспективах экономического роста. Тем не менее, неполное восстановление цепочек поставок и высокие цены на энергоносители привели к нарастанию инфляционного давления. В результате глобальными вызовами стали ужесточение денежно-кредитной политики в развитых экономиках, повышение уровня суверенных долгов и дефицит бюджета, – говорится в сообщении.

По информации Нацбанка, основным фактором риска для фискальной политики остается несбалансированность государственных финансов. Это выражается в хронически высоком разрыве между расходами бюджета и ненефтяными доходами. С падением цен на нефть в конце 2014 года прервался период накопления сверхдоходов от нефтяного сектора, что уже продолжительное время ведет к снижению чистых активов правительства. На конец 2021 года чистые активы уже достигли минимальных значений по отношению к ВВП (10,2% к ВВП – чистые активы правительства, 4,8% к ВВП – чистые активы государства).

В целях повышения сбалансированности и устойчивости государственных финансов важно придерживаться включенных в Бюджетный кодекс фискальных правил. Они обеспечат сохранность активов Национального фонда и сдержат чрезмерный рост расходов бюджета, – отмечается в пресс-релизе.

Вместе с тем сообщается, что в 2021 году активировалась кредитная деятельность финансовых организаций на фоне оживления экономического роста после COVID-19. Рост ссудного портфеля банков на 27,9% в основном обеспечен выдачей новых займов физическим лицам (40,9%) и субъектам МСП (29,2%). Качество ссудного портфеля банков заметно улучшилось как в корпоративном, так и в розничном портфеле.

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Пирматов Галымжан Нацбанк РК Казахстан
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