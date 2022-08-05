В Казахстане в субботу дожди – жара никуда не денется
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6 августа, сообщает Zakon.kz.
В южной половине и на востоке страны пройдут дожди, днем в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться с грозами и порывистым ветром, а на остальной части РК погода преимущественно без осадков. На юге республики ожидается шквал, ночью и утром на севере – туман. РГП «Казгидромет»
Днем в горных районах Жамбылской областей ожидается сильный дождь.
Днем в Атырауской, Жетысуской областях сохраняется сильная жара.
На большей части Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, на севере Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +27+29°С.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С.
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