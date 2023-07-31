40-градусная жара, дожди, туман: погода в Казахстане на 1 августа

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами.

"Лишь на западе, юге, северо-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. На севере в ночные и утренние часы ожидается туман", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что сильная жара до +35+40°С ожидается днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Акмолинской, Атырауской, Жетысуской, Улытауской, Абайской, на юге Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областей.

Вместе с тем, согласно прогнозу:

высокая пожарная опасность ожидается в Северо-Казахстанской, на западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской областей;

ожидается в Северо-Казахстанской, на западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской областей; чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Кызылординской, Улытауской, Жетысуской, Абайской, на юге Костанайской, на западе Атырауской, на юге и востоке Павлордарской, на юге и западе Акмолинской областей.

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